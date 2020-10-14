Шувалов: Возраст — не показатель для госпитализации с коронавирусом

Сегодня, 14 октября, на брифинге в министерстве здравоохранения Саратовской области первый замминистра Станислав Шувалов рассказал, что возраст и подтвержденный коронавирус — не показатель для госпитализации.

По его словам, показателем является состояние здоровья.

- Пациенты должны быть под наблюдением участковых врачей. Которым плохо — надо вызвать скорую, но только тем, кому действительно плохо. Часто вызывают по сезонному ОРВИ, — отметил Шувалов.

Он заявил, что госпитализироваться надо при очень высокой температуре, нехватке воздуха и большом поражении легких, которое можно увидеть на КТ или рентгене.

Шувалов подчеркнул, что с обращениями по поводу работы системы здравоохранения можно обращаться в администрацию медучреждения или на горячие линии Минздрава. Чиновник отметил, что ситуации решаются в масимально короткий срок.

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