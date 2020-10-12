Коронавирус в Саратове, последние новости за неделю 5–11 октября: COVID-19 ударил по культуре и спокойствию горожан

Врачи скорой помощи работают на износ Фото: Александр Уриевский

Не дремлет коронавирус в Саратовской области. Удар ниже пояса на прошлой неделе он нанес по культуре. Театральному сезону не суждено было начаться. Спектакли отменили все: оперный, драматический, ТЮЗ, «Самокат» «Теремок». С 9 по 18 октября планировали провести XXXIII Собиновский фестиваль, но из-за сложной эпидемиологической обстановки перенесли на лучшие времена — до стабилизации.

- Простите нас за доставленные неудобства, деньги вернем, — непременная фраза сайтов всех региональных театров. Культурная пауза продлится ориентировочно до конца месяца.

Чиновники продолжали на прошлой неделе проявлять отеческую заботу о гражданах — нервно и с дрожью в голосе. Причина — резко возросший уровень заболеваемости COVID-19. За неделю с 5 по 11 сентября включительно - 999 новых случаев, умерли 12 человек. Дважды побит суточный рекорд: 9 октября — 144 заразившихся, 10 октября — 149.

Областные руководители еще раз призвали соблюдать масочный режим.

- Рост связываем в том числе с тем, что граждане не носят маски, не соблюдают дистанцию, особенно в транспорте, — отметила замруководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

Министр здравоохранения Олег Костин признался, что свободные койки в больницах стремительно исчезают, несмотря на то, что открылся «ковидный» госпиталь на 300 мест на базе клиники СГМУ. Пока зараженных есть куда класть, но ситуация напряженная. Чиновник как в воду глядел и в пятницу сообщил, что болен коронавирусом. Сейчас он на самоизоляции.

Сотрудники службы «скорой помощи» прошлую неделю запомнят надолго. Количество вызовов выросло более чем в семь раз. Тысяча выездов в сутки, при нормативе в 730. Поддержку в связи с этим оказывали студенты старших курсов медуниверситета.

- Практически нет режима ожидания. Врачи отдыхают только тогда, когда в авто едут на вызов, — рассказал замглавврача станции скорой помощи Юрий Резник.

Он в очередной раз призвал соблюдать спокойствие и напомнил, что главный профиль службы — экстренные случаи.

- Нередки вызовы на температуру 37,2, на «порезал палец во время чистки рыбы». Скорая помощь приедет ко всем, мы не отказываем никому, — отметил Резник.

Медики по-прежнему на передовой. Этим объясняется и высокий уровень заразившихся специалистов — 1 666 с начала пандемии. Десять уже умерли.

Ужесточение режима — только в этом на прошлой неделе видели выход из ситуации областные чиновники. Школы, вузы, общепиты, кинотеатры, транспорт — к ним особое внимание.

- Мы скоро вернемся к теме закрытия целых отраслей. Уже очевидно, что жизни забирает не вирус, а безответственность и нигилизм, — намекнул на радикальные меры на одном из совещаний председатель правительства Александр Стрелюхин. — При вопиющих нарушениях со стороны собственников и руководителей следует начать работу по приостановлению деятельности предприятий, рынков, торговых центров, единиц общественного транспорта. Не нужны большие сроки — достаточно недели, а то и трех дней простоя, чтобы население и собственники осознали необходимость соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора: применения антисептиков, ношения масок, соблюдения разделительных линий, — заметил Стрелюхин.

И вроде бы даже угрозы сработали. Региональный Минтранс в конце прошлой недели рапортовал, что граждане и водители по итогам рейдов стали ответственнее: почти все в масках, в салонах есть антисептики.

- Кинотеатры и рестораны пока закрывать не собираются, но все зависит от эпидситуации, чтобы изменить в лучшую сторону, надо соблюдать меры профилактики, — считает замруководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева

Из последних сил удар держат учебные учреждения. Рост заболеваемости коронавирусом среди детей не так выражен. Все пытаются дотянуть до конца первой четверти и уйти на каникулы, а там будет видно. Сейчас полностью находятся на дистанционном обучении пять школ. Также в виртуальном режиме занимаются 62 класса в 23 учебных учреждениях региона. Всего на расстоянии знания получают 2 584 школьника.

Закрыт детский сад №51 в поселке Сенной Вольского района, частично не работают еще три: один в Балаковском районе, два — в Саратове.

Губернатор Валерий Радаев после трех недель карантина выздоровел. Он справился с коронавирусом и обратился по этому случаю к жителям региона.

- Вышел на работу. Дорогие друзья, спасибо вам за поддержку и добрые слова. Призываю каждого жителя региона соблюдать меры безопасности, чтобы не заболеть. Коронавирус — очень коварная зараза. Даже в легкой форме ее перенести непросто. Позаботьтесь о себе, о своих близких. Нужно носить маски — в транспорте, в магазинах, во всех общественных местах. Это снижает риск заражения. Берегите себя и будьте здоровы! — написал губернатор на своей странице в соцсети.

Также стало известно, что до конца года в Саратовскую область поступит еще одна партия вакцины — почти три тыс. доз. Это 0,12% от всего населения региона.

P. S. В понедельник 12 октября в регионе — 141 новый случай коронавируса, половина из которых в Саратове.

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