В Саратовской области от коронавируса скончались двое с сахарным диабетом

В Саратовской области, по данным на 12 октября, скончались еще два человека от коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Минздраве, одним из умерших стал 61-летний мужчина. Он провел в стационаре десять суток, из них девять — на ИВЛ.

У пациента были поражены легки на 96%. В больнице у него случилась тромботическая окклюзия артерий нижней конечности с развитием острой артериальной недостаточности. Также мужчина страдал гипертонией, сахарным диабетом и ожирением.

Второй скончавшейся за сутки стала 73-летняя женщина. Она поступила в стационар с признаками дыхательной, сердечно-сосудистой недостаточности, нарушением углеводного обмена. В больнице она провела восемь суток, из них пять на ИВЛ.

Также пенсионерка страдала ишемической болезнью сердца, гипертонией и сахарным диабетом.

Таким образом, в области насчитывается 124 человека, скончавшихся от коронавируса.

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