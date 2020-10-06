Саратовские театры отменили спектакли в октябре

Саратовские театры отменили спектакли.
Соответствующие сообщения появились на сайтах культурных учреждений.
Причина этого — постановление правительства, ограничивающее массовые мероприятия в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
Театр кукол «Теремок» и театр оперы и балета отменили все спектакли на октябрь. В театре драмы сообщили, что отменены постановки до 20 октября.
Зрители смогут вернуть деньги за билеты, подав соответствующее заявление.
Напомним, ранее стало известно об отмене спектаклей в ТЮЗе.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.