Саратовские театры отменили спектакли в октябре

Саратовские театры отменили спектакли.

Соответствующие сообщения появились на сайтах культурных учреждений.

Причина этого — постановление правительства, ограничивающее массовые мероприятия в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Театр кукол «Теремок» и театр оперы и балета отменили все спектакли на октябрь. В театре драмы сообщили, что отменены постановки до 20 октября.

Зрители смогут вернуть деньги за билеты, подав соответствующее заявление.

Напомним, ранее стало известно об отмене спектаклей в ТЮЗе.

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