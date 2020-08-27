В соцсетях верующие горюют об уходе митрополита Лонгина из Саратовской епархии

Митрополит Лонгин заявил, что ему очень больно расставаться с Саратовской областью Фото: Александр Уриевский

Саратовцы тяжело восприняли перевод епископа Лонгина с поста митрополита Саратовского и Вольского.

На странице Владыки в соцсети Facebook под постом о его прощании с Саратовской областью люди написали более сотни комментариев. В основном, граждане сообщали о своей грусти и благодарили митрополита за 17-летнюю работу в Саратовской области.

Также верующие писали, что Лонгин всюду будет достойным служителем церкви. Комментарий на английском языке опубликовала даже священнослужительница из Индонезии, она отметила, что будет молиться за Владыку.

Напомним, епископа перевели на должность главы Симбирской митрополии. Такое решение принял Священный Синод.

Лонгин возглавит Симбирскую митрополию

- Пусть Господь благословит Саратовскую землю и всех, живущих ней миром, процветанием и благополучием, — отметил священнослужитель.Сам Лонгин заявил, что ему очень больно расставаться с Саратовской областью.

В 2020 году с митрополитом было связано несколько инцидентов. Так, он рассказывал, что саратовская власть в Пасхальную ночь выгоняла людей из храма из-за запрета на массовые мероприятия в связи с распространением коронавируса.

- Факт моего несогласия озлобил некоторых товарищей. С тех пор у нас идет какая-то странная кампания против правящего архиерея. Не знаю, когда она закончится, — ранее рассказал епископ в интервью «Правмир» за три месяца до своего перевода.

Ни один из главных представителей основных религий в регионе не вступал в открытый конфликт со светскими властями, кроме Лонгина Фото: Александр Уриевский

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