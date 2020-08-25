Митрополит Лонгин покидает Саратовскую область

митрополит Лонгин

В Саратовской митрополии меняется глава.

Как сообщил в своем официальном телеграм-канале Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, такое решение принято на сегодняшнем заседании Священного Синода.

- Преосвященным Симбирским и Новоспасским, главой Симбирской митрополии быть митрополиту Саратовскому и Вольскому Лонгину, с освобождением его от управления Саратовской епархией. Преосвященным Саратовским и Вольским, главой Саратовской митрополии быть митрополиту Вологодскому и Кирилловскому Игнатию, с освобождением его от управления Вологодской епархией, — написал Владимир Легойда.

Таким образом, саратовскую митрополию возглавит Игнатий, а Лонгин переходит в Симбирскую митрополию.