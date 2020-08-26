Лонгин попрощался с саратовцами

Митрополит Лонгин простился с саратовцами.

Свои слова прощания он опубликовал в социальной сети Facebook. Напомним, решением Священного Синода Лонгин переведен на должность главы Симбирской митрополии.

Лонгин напомнил, что был назначен в Саратов в 2003 году.

- Мне трудно выразить словами те чувства, которые я сейчас испытываю. За эти годы я сроднился с городом, епархией и, самое главное, людьми, с которыми соединил меня Господь, — написал Лонгин на своей странице.

Он выразил «безмерную благодарность Богу» за людей, которые помогали ему все эти годы.

- Мне очень больно расставаться с Вами, дорогие мои, но Вы навсегда останетесь в моем сердце. Пусть Господь благословит Саратовскую землю и всех, живущих ней миром, процветанием и благополучием. От всего сердца прошу прощения у всех, кого чем-либо обидел. Пусть совместная молитва и дальше объединяет нас, несмотря на расстояния, — сказал Лонгин.

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