Коронавирус в Саратове, последние новости на 7 августа: школьники могут начать учебный год дистанционно

Неизвестно, сядут ли 1 сентября саратовские школьники за парты Фото: Евгения ГУСЕВА

В Саратовской области за сутки выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.

Число заражений в Саратовской области

Больше всего среди них саратовцев — 37 человек, 26 жителей Энгельсского района, по три в Краснопартизанском, Лысогорском и Петровском, по два в Балаковском, Марксовском, Новоузенском, Озинском и Татищевском, по одному в Александрово-Гайском, Аркадакском, Аткарском, Вольском, Дергачевском, Калининском, Краснокутском и Советском районах.

У 76 заболевших источник заражения не установлен, 14 из них — контактные. С пневмонией 70 пациентов, с признаками ОРВИ двое, бессимптомно болезнь протекает у 18 человек.

Основная масса зараженных старше 60 лет — 42 человека, 21 от 50 до 59 лет, 12 от 40 до 49 лет, 10 от 30 до 39 лет, трем от 20 до 29 лет, двум не исполнилось и 14 лет.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 9968 заражений, выздоровели 6120 человек.

Кроме того, 62-й житель Саратовской области скончался от коронавируса. Не стало 58-летнего мужчины, который провел 13 дней на аппарате ИВЛ. У него было масштабное поражение легких, сердечно-сосудистые патологии, ХОБЛ.

Отметим, что такая ситуация пока не дает однозначного ответа на вопрос, начнут ли школьники учебный год очно или нет. Заместитель главы Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева на сегодняшнем брифинге в правительстве региона уточнила, что на первом этапе снятия ограничений образовательные учреждения еще закрыты. Свои двери они могут открыть только при переходе на второй этап и то, те, где условия позволяют соблюдать меры защиты от коронавируса.

Врзможно школьники Саратовской области будут получать знания дистанционно

Она отметила, что ситуация сейчас довольно сложная, поэтому и детские секции открыть нельзя, хотя местные родители неоднократно просили об этом.

Надежда Матвеева заявила, что спортивные детские секции открывать пока рано Фото: Александр Уриевский

Все понятно с отдыхом в России, в Саратовской области будет действовать программа компенсации за туристические поездки по стране.

Виктория Бородянская рассказала о том, как получить компенсацию за отдых в России

Об этом заявила председатель комитета по туризму региона Виктория Бородянская на сегодняшней конференции в пресс-центре «КП-Саратов». Получить можно максимум 15 тыс. рублей и только при определенных условиях.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.