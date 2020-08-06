Саратовцы смогут получить до 15 тыс. рублей за отдых

Виктория Бородянская рассказала, как получить деньги за отдых в России. Фото Виктории Поповой

В Саратовской области будет действовать программа компенсации за туристические поездки по России.

Об условиях и сроках рассказала Виктория Бородянская, председатель комитета по туризму области на брифинге в «КП-Саратов».

Программа стартует в августе и продлится до 20 декабря. В Крыму и на Алтае она начнет действовать немного позже. Для участия необходимо зарегистрироваться в программе лояльности, выбрать туристический пакет или гостиницу проживания и оплатить поездку полностью.

Виктория Бородянская отметила, что программа действует только при оплате картой «Мир» и сумма компенсации зависит от стоимости путешествия, которая должна быть не менее 25 тыс. рублей. Максимально можно будет получить 15 тыс. рублей кешбэка, если купить тур за 75 тыс. рублей и дороже. Также есть требования к гостиницам: наличие «звезд», проживание не менее пяти дней и четырех ночей.

- В Саратовской области несколько турператоров заявили о готовности участвовать в программе. Их список будет размещен на сайте комитета по туризму. Там же появится и список гостиниц, где можно буде остановиться, — отметила Виктория Бородянская.

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