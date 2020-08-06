Саратовские школьники могут начать учебный год дистанционно

На сегодняшнем брифинге в правительстве Саратовской области обсудили, в каком именно формате школьники начнут новый учебный год.

Заместитель главы Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева подчеркнула, что пока точного решения о том, сядут школьники за парты, нет.

- Дело идет к осени, могут быть заболевания ОРВИ. Не исключено, что обучение будет заочным, дистанционном. На первом этапе снятия ограничений образовательные учреждения мы не открываем, на втором — только те, где условия позволят соблюдать меры предосторожности. Пока идет только первый этап, расслабляться не стоит, — отметила она.

Надежда Матвеева выразила уверенность, что школы подготовятся к приему ребят с учетом новых ограничений. То есть изменят расписание, сдвинут перемены.

- Надеемся, что 1 сентября линейки пройдут в очном режиме. Дворы школ это позволяют, — сказал председатель комитета по государственному надзору и контролю в сфере образования министерства образования региона Алексей Федоров.

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