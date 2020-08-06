В Саратове родители готовы выйти на улицы после отписки чиновников

Родители готовы выйти на улицы Саратова из-за закрытия секций и детсадов Фото: Ольга Симонова

Инициативной группе родителей из Саратова отказали в проведении массового мероприятия. Горожане готовы были выйти на митинг, чтобы добиться открытия спортивных секций, детских центров и детсадов.

- Нам отказали на основании постановления правительства области «О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции». Они посчитали это массовым мероприятием, поэтому запретили. Роспотребнадзор заявил о коэффициенте распространения COVID-19, из-за которого область пока на первом этапе снятия ограничений, а комитет по образованию напомнил о дежурных группах в детсадах, — рассказала корреспонденту «КП-Саратов» представитель инициативной группы родителей Мария.

В документе чиновники отметили, что на 5 августа дежурные группы открыты в 564 дошкольных учреждениях, из них 160 в Саратове.

Собеседница рассказала, что наслышана о них. По ее словам, в группах находятся дети разных возрастов, к тому же не каждый может туда попасть, да и местонахождение порой не позволяет водить ребенка в далекий детсад.

Мария также заявила, что полгода возит ребенка в спортивные секции в другие города.

- Ситуация настолько плачевная, что мы готовы выйти на несанкционированный митинг, — отметила женщина.

Она заявила, что из-за закрытия секций полгода возит ребенка за свой счет в другие города России.

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