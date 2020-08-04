Подростка отправили в колонию на семь лет за нападение с топором на девочку в школе под Саратовом
В Саратовской области вынесен приговор 15-летнему мальчику. Школьник из Вольска признан виновным в покушении на убийство двух и более лиц, в том числе заведомо малолетних или лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом с особой жестокостью из хулиганских побуждений.
Подростка отправили в воспитательную колонию. Кадр из видео
ЧП случилось в Вольске 28 мая 2019 года, когда 14-летний Д. пришел в родную школу №4, вооружившись бутылками с зажигательной смесью и топором.
Мальчик пришел в школу с бутылками с зажигательной смесьюФото: СУ СКР по Саратовской области
Одну из бутылок он швырнул в класс, где в тот момент находились 18 учеников и педагог. Вторая полетела в коридор, где шел учитель. Лишь чудом его план не сработал, а опасная жидкость не загорелась, что позволило избежать массовых жертв.
Одну из бутылок с горючей жидкостью он швырнул в класс с учениками и учителемФото: СУ СКР по Саратовской области
Однако под руку юному злоумышленнику попалась 12-летняя девочка которая тоже в этот момент шла по коридору. Д. ударил ее топором в лоб, что причинило ребенку тяжелые травмы. Она была срочно госпитализирована, врачам удалось сохранить ей жизнь, но девочка ослепла на один глаз.
Проходившую по коридору девочку подросток ударил топором по головеФото: СУ СКР по Саратовской области
Мальчик пытался скрыться, но вскоре был задержан. Обнаружили его видеообращение, записанное перед нападением. В нем мальчик выражает надежду, что «все хорошо пройдет», и что его друг выживет.
- Мне надо это сделать, — сказал он.
Напавший на 6-классницу с топором школьник оставил видеообращение.
Однако после ЧП, когда подросток убегал, он записал другое видео. Там он уже сожалеет о содеянном.
- Я не такой. Я не знаю, что на меня нашло, — заявил мальчик.
ЧП случилось в Вольске, в школе №4Фото: СУ СКР по Саратовской области
Расследование и суд длились больше года. Прокуратура запросила для Д. семь лет в колонии. Суд встал на сторону гособвинения и приговорил подростка к воспитательной колонии. Однако приговор пока не вступил в законную силу.
В Саратовской области подросток напал на школу.«Для меня люди являются разочарованием», - саратовский подросток рассказал, почему напал на свою школу.
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Перед нападением он записал манифест
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ИСТОЧНИК KP.RU