Подростка отправили в колонию на семь лет за нападение с топором на девочку в школе под Саратовом

В Саратовской области вынесен приговор 15-летнему мальчику. Школьник из Вольска признан виновным в покушении на убийство двух и более лиц, в том числе заведомо малолетних или лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом с особой жестокостью из хулиганских побуждений.

Подростка отправили в воспитательную колонию. Кадр из видео

ЧП случилось в Вольске 28 мая 2019 года, когда 14-летний Д. пришел в родную школу №4, вооружившись бутылками с зажигательной смесью и топором.

Мальчик пришел в школу с бутылками с зажигательной смесьюФото: СУ СКР по Саратовской области

Одну из бутылок он швырнул в класс, где в тот момент находились 18 учеников и педагог. Вторая полетела в коридор, где шел учитель. Лишь чудом его план не сработал, а опасная жидкость не загорелась, что позволило избежать массовых жертв.

Одну из бутылок с горючей жидкостью он швырнул в класс с учениками и учителемФото: СУ СКР по Саратовской области

Однако под руку юному злоумышленнику попалась 12-летняя девочка которая тоже в этот момент шла по коридору. Д. ударил ее топором в лоб, что причинило ребенку тяжелые травмы. Она была срочно госпитализирована, врачам удалось сохранить ей жизнь, но девочка ослепла на один глаз.

Проходившую по коридору девочку подросток ударил топором по головеФото: СУ СКР по Саратовской области

Мальчик пытался скрыться, но вскоре был задержан. Обнаружили его видеообращение, записанное перед нападением. В нем мальчик выражает надежду, что «все хорошо пройдет», и что его друг выживет.

- Мне надо это сделать, — сказал он.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/711416" frameborder="0"></iframe> Напавший на 6-классницу с топором школьник оставил видеообращение.

Однако после ЧП, когда подросток убегал, он записал другое видео. Там он уже сожалеет о содеянном.

- Я не такой. Я не знаю, что на меня нашло, — заявил мальчик.

ЧП случилось в Вольске, в школе №4Фото: СУ СКР по Саратовской области

Расследование и суд длились больше года. Прокуратура запросила для Д. семь лет в колонии. Суд встал на сторону гособвинения и приговорил подростка к воспитательной колонии. Однако приговор пока не вступил в законную силу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/711545" frameborder="0"></iframe> В Саратовской области подросток напал на школу.«Для меня люди являются разочарованием», - саратовский подросток рассказал, почему напал на свою школу.

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Перед нападением он записал манифест

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