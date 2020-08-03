Коронавирус в Саратове, последние новости на 3 августа: ожидается летний фестиваль народных мастеров

В Саратовской области на утро 2 августа стало известно о еще 95 случаях заражения коронавирусом.

Среди заболевших больше всего саратовцев — 74, по семь жителей Балаковского и Энгельсского районов, четыре из Вольского, по одному из Аркадакского, Дергачевского, Петровского.

Мастер-классы и другие мероприятия из-за ограничений пройдут онлайн

Из них 18 контактных лиц, у 77 источник заражения не установлен. С пневмонией 53 пациента, ОРВИ у 29 человек, бессимптомно болезнь протекает у 13.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Основная масса заболевших старше 60 лет — 32 человека, 23 от 50 до 59 лет, 13 от 40 до 49 лет, 11 от 30 до 39 лет, восьми от 20 до 29 лет, по одному в возрастной группе от 15 до 17 лет и от 18 до 19 лет, шести пациентам не исполнилось и 14 лет.

Общее число зараженных новой инфекцией в регионе — 9597 человек, выздоровели из них 5813, за сутки 49.

Число выявленных заражений в Саратовской области

Число смертей от коронавируса в регионе выросло до 60. Не стало 58-летнего мужчины, у которого было тотальное поражение легких, артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца.

На сегодняшний день в целом в регионе проведено 269679 лабораторных исследований, из них за последние сутки — 2945.

Отметим, что если эпидемиологическая ситуация в Саратовской области улучшится, горожане смогут в августе посетить ярмарку народных умельцев, в рамках фестиваля «Палитра ремесел 2020».

Это мероприятие пройдет с 14 по 16 августа, в нем примут участие 217 мастеров и художников из России, Словакии и Швейцарии.

Мастер-классы и другие мероприятия из-за ограничений пройдут онлайн

Из-за ограничительных мер развлекательные мероприятия — концерты, мастер-классы, конкурсы и экскурсии пройдут онлайн.

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