В Саратовской области коронавирусом заразились еще 95 человек
Утром 2 августа стало известно о 95 новых случаях заражения коронавирусом в Саратовской области. Об этом «КП-Саратов» сообщили в оперативном штабе.
Больше всего заболевших из Саратова — 74, по семь в Балаковском и Энгельсском районах, четыре в Вольском, по одному в Аркадакском, Дергачевском, Петровском.
Как и вчера, среди заболевших шесть детей.
С начала пандемии в регионе зафиксировано 9597 зараженных.
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ИСТОЧНИК KP.RU