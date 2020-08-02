В Саратовской области коронавирусом заразились еще 95 человек

2 Авг. 2020 2020-08-02T09:08:53+03:00

Больше всего заболевших в Саратове

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Утром 2 августа стало известно о 95 новых случаях заражения коронавирусом в Саратовской области. Об этом «КП-Саратов» сообщили в оперативном штабе.

Больше всего заболевших из Саратова — 74, по семь в Балаковском и Энгельсском районах, четыре в Вольском, по одному в Аркадакском, Дергачевском, Петровском.

Как и вчера, среди заболевших шесть детей.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 9597 зараженных.

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ИСТОЧНИК KP.RU