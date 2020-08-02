В Саратовской области от коронавируса скончался 58-летний мужчина

2 Авг. 2020 2020-08-02T12:32:21+03:00

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В Саратовской области скончался 60-й местный житель от коронавируса.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения Саратовской области, не стало 58-летнего мужчины, который поздно обратился к врачам.

У него было тотальное поражение легких, артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца.

Пациент был четыре дня подключен к аппарату ИВЛ.

Мужчина, 58 лет, позднее обращение, двустороннее тотальное поражение лёгких. Соп.: ИБС. Артериальная гипертония, 4 дня на ИВЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU