В саратовском фестивале поучаствуют мастера из Словакии и Швейцарии

В Саратове с 14 по 16 августа пройдет III Всероссийский летний фестиваль народных мастеров и художников «Палитра ремесел».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве экономического развития региона, мероприятия пройдут онлайн. Если эпидемиологическая ситуация позволит, может состоятся ярмарка на Вольской улице.

Изделия народных промыслов представят умельцы из 14 регионов России, в числе которых Пятигорск, Суздаль и другие.

Впервые в этом году онлайн-участие примут два мастера из Словакии и художник из Швейцарии.

Главной темой праздника в этом году станет Саратовская область, история ремесел и туристическая привлекательность.

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