Коронавирус в Саратове, последние новости на 1 августа: очаг заражения выявлен в областной Думе

В последний день июля стало известно о новых случаях заражения коронавирусом. Еще 98 человек заразились COVID-19. Среди них шестеро детей и 36 граждан старше 60 лет.

Большая часть заражений приходится на Саратов: 32 случая. Еще 17 выявлены в Балаковском районе, 14 — в Энгельсском. Эти же территории являются лидерами по заболеваемости. В Саратове 3 684 случая, в Энгельсском районе — 780, в Балаковском — 777.

Карта распространения коронавируса в Саратовской областиФото: Ольга Симонова

Всего за время пандемии в Саратовской области лабораторно были подтверждены 9 406 диагнозов коронавируса. Выздоровели всего 5 642 человека, из которых 95 — за сутки.

Скончался еще один человек. Это 64-летняя женщина с многочисленными сопутствующими заболеваниями: ишемическою болезнью сердца, атеросклеротическим кардиосклерозом, артериальной гипертензией, ожирением. Она неделю пыталась лечиться самостоятельно и когда обратилась к врачам, легкие были уже сильно поражены. Женщину спасти не удалось.

График распространения коронавируса в Саратовской области

Кроме того, очаг коронавируса выявлен в Саратовской областной думе. Депутат Иван Дзюбан и заместитель спикера регионального парламента Ольга Болякина рассказали, что у них подтвержденный диагноз. Сейчас они вместе с семьями ушли на карантин. Еще ряд депутатов проверяют.

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