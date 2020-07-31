Смерть от коронавируса в Саратове: женщина неделю пыталась лечиться самостоятельно

31 Июль 2020 2020-07-31T11:40:51+03:00

Лишь когда болезнь обострилась, она пошла к врачу

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Очередная жертва коронавируса в Саратовской области. От инфекции скончалась 64-летняя женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона, до момента обращения к врачу она пыталась лечиться самостоятельно.

У женщины болезнь протекала сложно, однако она предпочла пить жаропонижающие и противовирусные лекарства по своему усмотрению и лишь на седьмой день пошла к врачу. Ей сделали компьютерную томографию грудной клетки и выявили двустороннее поражение легких.

Из медицинского центра женщину на машине скорой помощи отвезли в больницу, где отправили в изолированный стационар. 16 дней она пролежала в клинике, из которых шесть дней — на аппарате ИВЛ, однако заболевание оказалось слишком серьезным, и пациентка умерла.

Кроме того, женщина страдала ишемической болезнью сердца, атеросклеротическим кардиосклерозом, артериальной гипертензией, ожирением.

Таким образом, это 59-й человек в Саратовской области, скончавшийся от коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU