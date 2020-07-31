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В Саратовской областной думе произошла вспышка коронавируса среди депутатов

Несколько парламентариев уже заражены, другие ждут результаты тестов
Александр УриевскийАлександрУриевский
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Саратовская областная дума оказалась поражена коронавирусом

Саратовская областная дума оказалась поражена коронавирусом

Фото: Дарья Вострикова

Как стало известно «КП-Саратов», в областной думе произошла вспышка коронавируса.

По данным «Комсомолки» от источников в парламенте, положительные тесты на коронавирус сдали не менее пяти депутатов, среди них, в основном, представители «Единой России», у которых большинство в парламенте. К примеру, среди зараженных — зампред думы Ольга Болякина.

Впрочем, болезнь не признает партийной принадлежности. Известно, что COVID-19 подтвердился также у коммуниста, руководителя фракции КПРФ Александра Анидалова.

Еще несколько депутатов ждут результатов анализов.

Депутаты на заседании парламента соблюдали нормы безопасности, но это не помогло

Депутаты на заседании парламента соблюдали нормы безопасности, но это не помогло

Сегодня о своем заражении в телеграм-канале сообщил руководитель фракции ЕР Иван Дзюбан. В разговоре с корреспондентом «КП-Саратов» Дзюбан признался, что симптомы стали очевидны в конце прошлой недели, а заражение произошло видимо, полторы недели назад. При этом в одном из первых комментариев в СМИ Дзюбан сказал, что положительный тест сдал две недели назад.

Между тем, помимо рабочих групп и комитетов, с тех пор прошло даже заседание думы. 22 июля в парламенте состоялось очередное заседание, на котором с докладом о работе за 2019 год выступал губернатор Валерий Радаев. Там же присутствовали все заболевшие на сегодняшний день депутаты.

Иван Дзюбан

Иван Дзюбан

У Дзюбана, по его словам, симптомы уже исчезли, он находится с семьей на самоизоляции положенные две недели и ожидает отрицательных тестов.

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