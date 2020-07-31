В Саратовской областной думе произошла вспышка коронавируса среди депутатов

Саратовская областная дума оказалась поражена коронавирусом Фото: Дарья Вострикова

Как стало известно «КП-Саратов», в областной думе произошла вспышка коронавируса.

По данным «Комсомолки» от источников в парламенте, положительные тесты на коронавирус сдали не менее пяти депутатов, среди них, в основном, представители «Единой России», у которых большинство в парламенте. К примеру, среди зараженных — зампред думы Ольга Болякина.

Впрочем, болезнь не признает партийной принадлежности. Известно, что COVID-19 подтвердился также у коммуниста, руководителя фракции КПРФ Александра Анидалова.

Еще несколько депутатов ждут результатов анализов.

Депутаты на заседании парламента соблюдали нормы безопасности, но это не помогло

Сегодня о своем заражении в телеграм-канале сообщил руководитель фракции ЕР Иван Дзюбан. В разговоре с корреспондентом «КП-Саратов» Дзюбан признался, что симптомы стали очевидны в конце прошлой недели, а заражение произошло видимо, полторы недели назад. При этом в одном из первых комментариев в СМИ Дзюбан сказал, что положительный тест сдал две недели назад.

Между тем, помимо рабочих групп и комитетов, с тех пор прошло даже заседание думы. 22 июля в парламенте состоялось очередное заседание, на котором с докладом о работе за 2019 год выступал губернатор Валерий Радаев. Там же присутствовали все заболевшие на сегодняшний день депутаты.

Иван Дзюбан

У Дзюбана, по его словам, симптомы уже исчезли, он находится с семьей на самоизоляции положенные две недели и ожидает отрицательных тестов.