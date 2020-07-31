За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 98 человек
В стационарах остается почти тысяча человек
В Саратовской области в стационарах остаются менее тысячи человек
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Оперштаб Саратовской области сообщил, что на утро 31 июля в Саратовской области еще 98 новых заразившихся коронавирусом.
Всего в регионе с начала пандемии заболевших COVID-19 насчитывает 9406 человек. На лечении остаются 3189 человек, из них 992 — в стационарах. Впервые с 7 июня в стационарах занято менее тысячи коек.
Выздоровели с начала эпидемии 5642 человека, за прошедшие сутки 95.
Больше всего новых случаев в областном центре – 32 человека. По возрастам больше всего заболевших в группе старще 60 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU