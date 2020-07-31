2020-07-31T09:03:33+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 98 человек

В стационарах остается почти тысяча человек
Поделиться:
В Саратовской области в стационарах остаются менее тысячи человекВ Саратовской области в стационарах остаются менее тысячи человек
Изменить размер текста:

Оперштаб Саратовской области сообщил, что на утро 31 июля в Саратовской области еще 98 новых заразившихся коронавирусом.

Всего в регионе с начала пандемии заболевших COVID-19 насчитывает 9406 человек. На лечении остаются 3189 человек, из них 992 — в стационарах. Впервые с 7 июня в стационарах занято менее тысячи коек.

Выздоровели с начала эпидемии 5642 человека, за прошедшие сутки 95.

Больше всего новых случаев в областном центре – 32 человека. По возрастам больше всего заболевших в группе старще 60 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24