За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 98 человек

31 Июль 2020 2020-07-31T09:03:33+03:00

В Саратовской области в стационарах остаются менее тысячи человек

В стационарах остается почти тысяча человек

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Оперштаб Саратовской области сообщил, что на утро 31 июля в Саратовской области еще 98 новых заразившихся коронавирусом.

Всего в регионе с начала пандемии заболевших COVID-19 насчитывает 9406 человек. На лечении остаются 3189 человек, из них 992 — в стационарах. Впервые с 7 июня в стационарах занято менее тысячи коек.

Выздоровели с начала эпидемии 5642 человека, за прошедшие сутки 95.

Больше всего новых случаев в областном центре – 32 человека. По возрастам больше всего заболевших в группе старще 60 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU