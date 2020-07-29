2020-07-29T18:32:20+03:00
Общество

Саратовцы готовы выйти на митинг ради открытия спортивных секций для детей

Сейчас они вынуждены возить юных спортсменов на тренировки в другие регионы
Дарья ВостриковаЕкатерина Семенова
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Родители хотят добиться открытия спортивных секций в СаратовеРодители хотят добиться открытия спортивных секций в СаратовеФото: Ольга Симонова
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Саратовские родители написали обращение к властям местного и федерального уровней с просьбой открыть детские сады, спортивные секции, игровые и досуговые центры.

Оно адресовано председателю Государственной Думы Вячеславу Володину, губернатору Саратовской области Валерию Радаеву, председателю правительства региона Александру Стрелюхину, руководителю Управления Роспотребнадзора региона Ольге Кожановой, Уполномоченному по правам ребенка Татьяне Загородней.

- Требуем возобновить деятельность дошкольных образовательных учреждений, детских досуговых организаций, центров развития детей, детских игровых центров, спортивных секций и кружков, — говорится в обращении, которое уже подписали более 100 человек.

Стадионы пока пустуют Фото: Екатерина Семенова

Стадионы пока пустуютФото: Екатерина Семенова

Одна из матерей, Мария, рассказала, на какие меры вынуждены идти родители маленьких спортсменов.

- Уже пять месяцев у нас нет возможности заниматься тренировками по легкой атлетике и фигурному катанию. Роспотребнадзор глух к этой проблеме. Спортсмены, которые занимаются в бюджетных организациях, сидят дома. Мы отвозим детей для занятий в другие регионы, хотя это очень дорого. Фигурным катанием, например, сейчас можно заниматься в Москве, Казани, Республике Татарстан, Нижнем Новгороде. В последнем заболеваемость 25-26 тыс. человек, а работают ледовые площадки. У нас закрыт даже стадион «Динамо», — недоумевает она.

Сейчас детей приходится возить на тренировки в другие регионы Фото: Ольга Симонова

Сейчас детей приходится возить на тренировки в другие регионыФото: Ольга Симонова

При этом она считает, что поездки в другие регионы могут привести ко второй волне заболеваемости коронавирусом.

- И все это от того, что Роспотребнадзор бездействует. Контроля никакого нет. В торговых центрах люди без масок, — заявила женщина.

По мнению женщины, сейчас необходимости в серьезной самоизоляции, какая была весной, уже нет.

- Люди выпущены на улицы. Людей на самоизоляции практически нет. Он продлен для людей пенсионного возраста. В итоге мы видим наших детей на детских площадках, в торговых центрах, на несанкционированных пляжах. Родители на работе и не могут контролировать детей. У нас в Саратовской области детский досуг не организован, — сказала собеседница.

Жители не понимают, почему занятия на свежем воздухе опаснее отдыха на пляже Фото: Ольга Симонова

Жители не понимают, почему занятия на свежем воздухе опаснее отдыха на пляжеФото: Ольга Симонова

Она считает, что следовало бы организовать времяпрепровождение детей с соблюдением всех санитарных предписаний. Это проще контролировать, чем когда дети на улице предоставлены сами себе.

- Нам с этим вирусом еще долго жить. Но это не значит, что мы будем сидеть дома, не будем ходить на работу, и что надо остановить жизнь. Это неправильно, — уверена она.

Спортзалы ждут зрителей Фото: Екатерина Семенова

Спортзалы ждут зрителейФото: Екатерина Семенова

Жители готовы идти на более жесткие меры, чтобы добиться открытия спортивных секций для детей. В правительство области подано уведомление о проведении митинга. Он должен состояться днем 6 августа, в следующий четверг на Театральной площади. В министерстве образования области отреагировали на планируемую акцию протеста. И.о. министра Елена Нерозя заявила о готовности встретиться с родителями и обсудить этот вопрос.

Направлено уведомление о митинге на Театральной площади

Направлено уведомление о митинге на Театральной площади

При этом накануне, на заседании Координационного совета губернатор Валерий Радаев заявил, что из-за высокой заболеваемости, в регионе могут вновь ввести точечные ограничительные меры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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