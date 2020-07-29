Саратовцы собираются выйти на митинг из-за закрытия детских секций
Группа родителей из Саратова собирается выйти на митинг. Об этом «КП-Саратов» сообщили сами инициаторы.
Уведомление о проведении публичного мероприятия они направили в правительство Саратовской области.
Горожане просят власти открыть на территории региона дошкольные учреждения, детские центры и спортивные секции, которые были закрыты из-за распространения коронавируса.
Предполагается, что митинг будет проводиться с 15:00 до 18:00 6 августа на Театральной площади.
Уведомление о проведении митинга организаторы направили в правительство
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU