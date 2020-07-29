2020-07-29T11:50:24+03:00
Общество

Саратовцы собираются выйти на митинг из-за закрытия детских секций

Они просят открыть в области дошкольные учреждения, центры, секции
Ольга Симонова
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Группа родителей из Саратова собирается выйти на митинг. Об этом «КП-Саратов» сообщили сами инициаторы.

Уведомление о проведении публичного мероприятия они направили в правительство Саратовской области.

Горожане просят власти открыть на территории региона дошкольные учреждения, детские центры и спортивные секции, которые были закрыты из-за распространения коронавируса.

Предполагается, что митинг будет проводиться с 15:00 до 18:00 6 августа на Театральной площади.

Уведомление о проведении митинга организаторы направили в правительство

Уведомление о проведении митинга организаторы направили в правительство

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ИСТОЧНИК KP.RU

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