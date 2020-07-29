Саратовцы собираются выйти на митинг из-за закрытия детских секций

29 Июль 2020 2020-07-29T11:50:24+03:00

Они просят открыть в области дошкольные учреждения, центры, секции

Изменить размер текста: A A

Группа родителей из Саратова собирается выйти на митинг. Об этом «КП-Саратов» сообщили сами инициаторы.

Уведомление о проведении публичного мероприятия они направили в правительство Саратовской области.

Горожане просят власти открыть на территории региона дошкольные учреждения, детские центры и спортивные секции, которые были закрыты из-за распространения коронавируса.

Предполагается, что митинг будет проводиться с 15:00 до 18:00 6 августа на Театральной площади.

Уведомление о проведении митинга организаторы направили в правительство

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU