Министр образования хочет встретиться с желающими митинговать родителями Саратова

29 Июль 2020 2020-07-29T13:25:37+03:00

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И. о. министра образования Саратовской области Елена Нерозя предлагает инициативной группе родителей, которые хотели выйти на митинг из-за закрытия детсадов в Саратове, встретиться и обсудить вопрос о работе дошкольных учреждений в режиме самоизоляции. Об этом «КП-Саратов» сообщили в Минобразе региона.

Елена Нерозя напомнила, что открыть детсады предполагается при переходе на третий этап снятия ограничений, а открытие отдельных образовательных организаций возможно на втором этапе. Сейчас область находится на первом этапе.

- При этом пока что детсады работают в формате дежурных групп. Их количество увеличивается. И если 1 апреля было открыто 47 дежурных групп в 47 детских садах для 203 детей, то уже сегодня их количество по области составляет 1 444, они открыты в 532 детских садах для 13 746 детей, — рассказала и. о. министра.

Елена Нерозя отметила, что договориться о встрече можно, позвонив по телефону 8 (8452) 49-19-34 в приемную министерства.

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ИСТОЧНИК KP.RU