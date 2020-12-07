Коронавирус в Саратове, последние новости на 7 декабря 2020 года: в ковидных госпиталях 890 свободных коек

В ковидных госпиталях Саратовской области имеется 890 свободных коек

За минувшие сутки в Саратове стало известно о новых случаях заражения коронавирусом. Как и несколькими днями ранее, выявлено 255 инфицированных.

Выздоровели за сутки 199 человек.

Таким образом, с начала пандемии в регионе уже 28 688 зараженных и 24 314 выздоровевших.

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратовской области на 7 декабря 2020 года.

Заболеваемость коронавирусом в Саратовкой области

От коронавируса в регионе за сутки умерли пять человек. Это две женщины и трое мужчин. Как рассказали в областном министерстве здравоохранения, у всех из них имелись тяжелые сопутствующие заболевания.

Председатель правительства Роман Бусаргин рассказал, что в ковидных госпиталях региона имеется 890 свободных коек. При этом он заметил, что еще есть жалобы на отказ в госпитализации, и потребовал разобраться в ситуации.

На лекарственное обеспечение пациентов с коронавирусом выделено дополнительно 34 млн рублей из регионального бюджета. Сделан запас лекарств, которых хватит минимум на месяц.

Роман Бусаргин сообщил о свободных койках в ковидных госпиталях

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