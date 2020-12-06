Еще пять человек скончались от коронавируса в Саратовской области

В Саратовской области вновь пять человек скончались от коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона, это две женщину и трое мужчин. У всех имелись сопутствующие тяжелые заболевания.

77-летняя пациентка страдала эндокринной патологией, а 68-летняя — заболеванием дыхательной системы. Кроме того, у нее развился псевдомембранозный колит и присоединилась острое почечное повреждение, что осложнило течение болезни.

Умершим мужчина было 56, 69 и 81 год. У первого имелась коронарная инфекция, второй страдал неврологическим заболеванием, а третий — эндокринной патологией и заболеванием сердечно-сосудистой системы.

Сейчас в Саратовской области официально зарегистрировано 272 смерти непосредственно от коронавируса.

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