В Саратове для пациентов с коронавирусом сделан запас лекарств на месяц

Фото из Instagram Романа Бусаргина

В Саратовской области сделан запас лекарств для лечения больных с коронавирусом.

Как сообщил председатель правительства области Роман Бусаргин, на эти цели из регионального бюджета по поручению губернатора Валерия Радаева было дополнительно выделено 34 млн рублей.

- С учетом федеральных дотаций, предоставленных по решению Президента РФ, мы сможем в целом обеспечить до 17 тыс. человек. Заключаются новые контракты на поставки, перебоев быть не должно. Вопрос по лекарственному обеспечению пациентов с COVID-19 как минимум на ближайший месяц решен полностью, — заявил Бусаргин.

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