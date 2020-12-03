В Саратовской области коронавирус установил новый рекорд заболевших за сутки

По данным областного оперативного штаба, на утро 3 декабря в Саратовской области зарегистрировано 255 новых заражений коронавирусом. Все заболевшие — контактные лица.

Больше всего новых случаев в Саратове — 130, в Энгельсском районе — 22, в Балаковском, Балашовском, Ершовском и Ртищевском районах — по семь новых заражений.

Больше всего новых заболевших в возрастной группе старше 60 лет — 67 человек.

Общее количество заболевших COVID-19 в Саратовской области приблизилось к 28 тыс. — 27916 человек. Выздоровели за сутки 189 пациентов.

По клиническому течению болезни: с пневмонией — 121, с признаками ОРВИ — 104, с бессимптомным течением — 30.

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