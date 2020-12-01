Черный и холодный вторник: В первый день зимы Балаково остался без света и тепла

Балаково остался без света. Кадр из видео "Балаковской телеги"
В Балакове Саратовской области — ЧП.
Там произошло масштабное отключение электроэнергии и отопления.
- После аварийного отключения электроэнергии и скачка давления произошло повреждение трубопровода диаметром 600 мм второй очереди на ул. Вокзальная. Специалисты уже приступили к работе, — сообщил глава администрации Балакова Роман Ирисов.
В соцсетях местные жители массово сообщают о том, что батареи быстро остывают. В Саратовской области со вчерашнего дня началось похолодание, и сейчас температура на улице составляет -16 градусов, а по ощущениям — до -24 градусов.
- Силы и средства муниципального звена Балаковского района СТП РСЧС приведены в состояние повышенной готовности. Больницы, в которых оборудование для подачи кислорода, не попали в зону отключения. Насосные станции муниципального водоканала подключились автоматически. Насосы на ЦТП запускаются в автономном режиме, — отметил Роман Ирисов.
Глава администрации Балакова Роман Ирисов
Тысячи людей остались без света, поэтому включить обогреватели у них так же нет возможности. Кроме того, даже после того, как теплоэнергетики смогут устранить порыв на магистрали, насосы включить не получится до возобновления подачи электроэнергии.
- В результате срабатывания защиты отключилась воздушная линия электропередачи (ВЛ) 110 кВ Центральная – Сазанлей II цепь — объяснили аварию на электросетях в ПАО «Россети Волга».
Помимо того, снизился напор горячей воды.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил председателю правительства Роману Бусаргину взять ситуацию на личный контроль.
UPD: Сейчас сообщается, что электроснабжение было восстановлено, начата подача тепла в жилые дома и объекты соцсферы.
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