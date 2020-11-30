Синоптики предупредили жителей Саратовской области о возможности многочисленных коммунальных аварий

В Саратовскую область нагрянут морозы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саратовской области ожидаются морозы без осадков.

Как сообщила «КП-Саратов» замруководителя регионального Гидрометцентра Светлана Цветайло, сейчас проходит сибирский антициклон. Его центр находится над Тюменью, а распространяется на Урал, Предуралье и Поволжье. С собой антициклон принесет холодный воздух.

В ближайшие сутки температура ночью, 1 декабря, опустится до -12…-17 градусов в Левобережье и -9…-11 градусов — в Левобережье.

Днем температура не сможет высоко подняться — 6–11 градусов мороза на правом берегу, до -16 — на левом.

В среду ночью по области подморозит до -16…-21 градуса, а в западной части чуть теплее — -11…-15 градусов. Днем 2 декабря будет -7…-12 градусов, а в Левобережье до -18.

Настоящие морозы придут в регион в четверг и пятницу. Ночью воздух остынет в Левобережье до -20…-25 градусов, в остальных районах — до -14…-19 градусов. Днем потеплеет до -13…-18 градусов, а на Западе области — до -9…-11.

- Такие морозы продлятся до середины декабря. Неблагоприятным фактором является то, что снега мало. В ряде южных районов покрова нет вообще, в остальных он недостаточный. Например, на северо-востоке, высота составляет 7–11 см и в ближайшее время осадков не будет, — отметила Светлана Цветайло.

В связи с промерзанием почвы и недостаточностью снега увеличивается нагрузка на коммунальные сети. Возможны, аварии, порывы на не изолированных трубопроводах.

Цветайло советует держателям сетей провести профилактические мероприятия на водопроводах, пока еще есть время.

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