В Балаково остается без электричества часть города за каналом

Балаково во тьме

В администрации Балаковского района прокомментировали отключение электричества в большей части города Балаково, где по соседству кроме ГРЭС находится АЭС.

Причиной отключения электричества в городе в 17.23 стало отключение автоматики на подстанции «Центральная» в Балаково.

- В настоящее время в большинстве районов города электроснабжение восстановлено. В зоне отключения остается заканальная часть Балаково. Причиной послужило отключение автоматики на подстанции «Центральная». В ближайшее время неполадки будут устранены. В зоне отключения отсутствуют соцучреждения с постоянным пребыванием людей, - сообщили в администрации.

Глава города Роман Ирисов уточнил, что аварию уже устраняют специалисты МРСК Волги и Облкоммунэнерго.

- Замыкание случилось в зоне ответственности МРСК Волга (северо-восточные сети), разговаривал с руководителем Облкоммунэнерго, дополнительно от них направлена в помощь бригада электриков именно по 4 мкр и п.Сазанлей. Частично уже дали на Шевченко и Саратовском шоссе, поквартально - поселок Сазанлей тоже началось подключение, - написал в соцчетях глава города.

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