В Балакове началось восстановление электроснабжения и отопления

Глава Балаковского района Александр Соловьев доложил губернатору Валерию Радаеву о ситуации в городе.

Напомним, вечером 1 декабря там произошло масштабное отключение электричества. После этого произошел скачок давления в трубопроводе, который привел к порыву на теплосети и, как следствие, отключению отопления.

По словам Александра Соловьева, сейчас подача электричества полностью восстановлена, аварийный участок локализован. Начата подача тепла в жилые дома и объекты социальной сферы, руководители которых на местах контролируют температурный режим.

Валерий Радаев поручил председателю правительства области Роману Бусаргину держать на контроле ситуацию в Балаково до ее полной нормализации.

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