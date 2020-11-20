В Энгельсе шестилетнему ребенку перерезали горло, тело искромсали ножом

Следователи зафиксировали, что тело ребенка буквально изрезано ножом
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Ужасная трагедия разыгралась сегодня, 20 ноября, в Энгельсе Саратовской области на улице Рабочих Маёвок.
Ребенку, шестилетнему мальчику, перерезали горло, на теле были следы от ударов ножом.
Сейчас известно следующее:
Хозяин частного дома, 37-летний мужчина попросил своего знакомого посидеть с его шестилетним пасынком, пока его самого не будет дома. Хозяин ушел по делам, оставив своего 47-летнего приятеля в своем доме с ребенком.
Что произошло дальше – пока не известно, но, вернувшись домой около пяти часов вечера ,мужчина обнаружил ужасную картину. Следы крови, а на полу в кухне – бездыханное тело ребенка. Ребенок был буквально искромсан ножом.
Тело ребенка было найдено на кухне
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Прибывшие на место следователи и медики официально установили, что у ребенка перерезана шея, на теле следы от ножевых ранений.
Следователями СКР по Саратовской области возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего ребенка. 47-летнего знакомого, который был с ребенком уже нашли и задержали. На месте трагедии работают лучшие криминалисты СКР.
Дело об убийстве ребенка уже взял на личный контроль руководитель регионального СУ СКР Анатолий Говорунов.
На месте работают наиболее опытные криминалисты и следователи
Фото: СУ СКР по Саратовской области
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Она задыхалась. Я хотел помочь»: отец объяснил, почему обезглавил двухмесячную дочь
Трагедия произошла в Саратове. Второго ребенка из семьи отвезли в больницу (подробнее)
Собачник обнаружил труп в лесопарке Энгельса
Личность погибшего опознана (подробнее)
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.