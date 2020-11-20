В Энгельсе шестилетнему ребенку перерезали горло, тело искромсали ножом

Следователи зафиксировали, что тело ребенка буквально изрезано ножом Фото: СУ СКР по Саратовской области

Ужасная трагедия разыгралась сегодня, 20 ноября, в Энгельсе Саратовской области на улице Рабочих Маёвок.

Ребенку, шестилетнему мальчику, перерезали горло, на теле были следы от ударов ножом.

Сейчас известно следующее:

Хозяин частного дома, 37-летний мужчина попросил своего знакомого посидеть с его шестилетним пасынком, пока его самого не будет дома. Хозяин ушел по делам, оставив своего 47-летнего приятеля в своем доме с ребенком.

Что произошло дальше – пока не известно, но, вернувшись домой около пяти часов вечера ,мужчина обнаружил ужасную картину. Следы крови, а на полу в кухне – бездыханное тело ребенка. Ребенок был буквально искромсан ножом.

Тело ребенка было найдено на кухне Фото: СУ СКР по Саратовской области

Прибывшие на место следователи и медики официально установили, что у ребенка перерезана шея, на теле следы от ножевых ранений.

Следователями СКР по Саратовской области возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего ребенка. 47-летнего знакомого, который был с ребенком уже нашли и задержали. На месте трагедии работают лучшие криминалисты СКР.

Дело об убийстве ребенка уже взял на личный контроль руководитель регионального СУ СКР Анатолий Говорунов.

На месте работают наиболее опытные криминалисты и следователи Фото: СУ СКР по Саратовской области

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