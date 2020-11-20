Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Энгельсе шестилетнему ребенку перерезали горло, тело искромсали ножом

На месте трагедии работают следователи
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
Комментарии (5)Комментарии (5)
Следователи зафиксировали, что тело ребенка буквально изрезано ножом

Следователи зафиксировали, что тело ребенка буквально изрезано ножом

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Ужасная трагедия разыгралась сегодня, 20 ноября, в Энгельсе Саратовской области на улице Рабочих Маёвок.

Ребенку, шестилетнему мальчику, перерезали горло, на теле были следы от ударов ножом.

Сейчас известно следующее:

Хозяин частного дома, 37-летний мужчина попросил своего знакомого посидеть с его шестилетним пасынком, пока его самого не будет дома. Хозяин ушел по делам, оставив своего 47-летнего приятеля в своем доме с ребенком.

Что произошло дальше – пока не известно, но, вернувшись домой около пяти часов вечера ,мужчина обнаружил ужасную картину. Следы крови, а на полу в кухне – бездыханное тело ребенка. Ребенок был буквально искромсан ножом.

Тело ребенка было найдено на кухне

Тело ребенка было найдено на кухне

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Прибывшие на место следователи и медики официально установили, что у ребенка перерезана шея, на теле следы от ножевых ранений.

Следователями СКР по Саратовской области возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего ребенка. 47-летнего знакомого, который был с ребенком уже нашли и задержали. На месте трагедии работают лучшие криминалисты СКР.

Дело об убийстве ребенка уже взял на личный контроль руководитель регионального СУ СКР Анатолий Говорунов.

На месте работают наиболее опытные криминалисты и следователи

На месте работают наиболее опытные криминалисты и следователи

Фото: СУ СКР по Саратовской области

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Она задыхалась. Я хотел помочь»: отец объяснил, почему обезглавил двухмесячную дочь

Трагедия произошла в Саратове. Второго ребенка из семьи отвезли в больницу (подробнее)

Собачник обнаружил труп в лесопарке Энгельса

Личность погибшего опознана (подробнее)

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

КриминалИнтересное

Рекомендуемые