Татьяна Загородняя: искромсавший ребенка ножом мужчина в Энгельсе оказался невменяемым

В отношении 47-летнего мужчины возбуждено дело об убийстве шестилетнего ребенка в Энгельсе.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СК, его оставил посидеть с мальчиком 37-летний приятель, а сам отправился по делам.

Когда он пришел, то обнаружил изрезанный труп несовершеннолетнего с ножевыми ранениями.

Его друга задержали.

Уполномоченный по правам детей в Саратовской области Татьяна Загородняя в беседе с корреспондентом «КП-Саратов» уточнила, что мужчина был в невменяемом состоянии. Подтверждения этого по экспертизе пока нет.

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