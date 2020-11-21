Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко контролирует расследование дела об убийстве ребенка в Энгельсе

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко взял на контроль расследование уголовного дела об убийстве шестилетнего ребенка в Энгельсе.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве региона, 20 ноября в доме на улице Рабочих Маевок Энгельса был обнаружен труп мальчика.

На место выехал зампрокурора региона

Прокурор Саратовской области С.В. Филипенко взял на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства малолетнего ребенка в городе Энгельсе.

По предварительным данным, в вечернее время 20 ноября 2020 года в помещении дома по улице Рабочих Маёвок города Энгельса обнаружено тело 6-летнего мальчика.

По поручению прокурора области на место выехали заместитель прокурора области Ульмян Наминов и прокурор города Энгельса старший советник юстиции Владимир Климов.

Проверка позволит прояснить обстоятельства произошедшего, выяснить, в каких условиях жил и воспитывался ребенок, дана оценка родительскому контролю.

По результатам надзорных мероприятий прокуратура примет исчерпывающие меры реагирования.

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