В Саратовской области за сутки коронавирусом заразились 270 человек. По данным оперативного штаба, после нескольких дней снижения заболеваемости, вновь зафиксирован рост — 23 декабря повторился рекорд от 16 декабря.Всего в регионе заражены за время пандемии 33 143 человека. Выздоровели 28 490 (за сутки 198), а умерли 370 (за сутки семеро, это четыре женщины и трое мужчин). Кстати, число смертей на утро 23 декабря тоже рекордно высокое — оно совпадает с данными от 28 ноября.Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратовской области на 24 декабря.В Саратове начинают формировать списки желающих сделать прививку от коронавируса. Речь идет о массовой вакцинации, и вскоре Минздрав намерен опубликовать телефоны, по которым можно записаться.Саратовские медицинские работники могут рассчитывать на удвоенные суммы выплат, положенных за работы с коронавирусными пациентами. Это касается работы в новогодние праздники. Речь об этом шла на Госсовете, который провел 23 декабря президент России Владимир Путин.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.