В Саратовской области за сутки коронавирус выявили у 270 человек.На 23 декабря общее количество зараженных составляет 33 143, а выздоровевших — 28 490. За сутки вылечились 198 пациентов.Больше всего новых случаев в Саратове — 117, Энгельсском районе — 30 и Балаковском — 18. В Балашовском и Вольском районах — по девять инфицированных, в других еще меньше.Для всех заболевших установлено предполагаемое место заражения.Из 270 у 150 человек пневмония, у 94 — признаки ОРВИ, а у 26 коронавирус протекает бессимптомно.За сутки заболели девять детей до 14 лет, шестеро в возрасте 15–17 лет и 104 человека старше 60 лет.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.