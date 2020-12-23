В Саратове желающие могут встать в очередь на прививку от коронавируса. Речь идет не только об отдельных группах, которые прививаются в приоритетном порядке в первую, вторую, третью очередь, но и об обычных гражданах.Это подтвердили в Минздраве, отметив, что вскоре будет опубликована информация о телефонах, по которым можно будет записаться на прививку, а также о поликлиниках, где будет проходить прививочная кампания.Речь идет именно о получении информации о количестве желающих сделать прививку, пока массовая вакцинация не началась, она стартует в 2021 году.Напомним, на первый уровень вакцинации стоят работники медицинских, образовательных и социальных учреждений. На втором — работники транспортных и энергетических компаний, сферы услуг, правоохранительных органов, государственного контроля, вахтовики, волонтеры, военнослужащие. В третью очередь прививать будут государственных гражданских и муниципальных служащих, студентов средних специальных учебных заведений и вузов, призывников. Министр Олег Костин 22 декабря озвучил приглашение на вакцинацию для работников СМИ.Прививку не нужно делать тем, кто уже обладает антителами, то есть переболел коронавирусом.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.