Стали известны подробности о тех пациентах, кто скончался от коронавируса за минувшие сутки в Саратовской области.Напомним, к 23 декабря еще семь человек умерли в коронавирусных госпиталях. Общее количество погибших от новой инфекции в регионе возросло до 370 человек.Скончалась 73-летняя женщина с перенесенным инфарктом головного мозга, хроническим панкреатитом, а также 66 летняя женщина с перенесенным инфарктом миокарда и сахарным диабетом. Еще одна погибшая от коронавируса женщина 70 лет страдала гипотиреозом, язвенной болезнью 12-перстной кишки.У 67-летней женщины коронавирус совпал с персистирующей фибрилляцией предсердий и сахарным диабетом. Заболевание у нее также осложнилось псевдомембранозным колитом и тромбоэмболией ветвей легочной артерии.Среди погибших мужчина 55 лет с артериальной гипертензией, Мужчина 67 лет с ишемической болезнью сердца.Еще у одного умершего от коронавируса 62-летнего мужчины не было никаких сопутствующих патологий.