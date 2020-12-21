Коронавирус в Саратове, последние новости на 21 декабря 2020 года: за сутки COVID-19 заразились 32 ребенка

За сутки в Саратовской области коронавирус выявили у 260 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саратовской области на утро 21 декабря стало известно о 260 новых случаях заражения коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе, общее количество инфицированных составило 32 350, а выздоровевших — 27 162. За сутки выписали на больше человек, чем «положили» — 268.

От коронавируса умерли пять пациентов в возрасте от 65 до 72 лет — это четыре женщины и мужчина. Поэтому количество смертей в Саратовской области от COVID-19 достигло 351.

Все зараженные — контактные. Больше всего случаев выявлено в Саратове и Энгельсском районе — 99 и 32 соответственно. Также из всего количество заболевших за сутки выявили 32 ребенка до 14 лет и 77 человек старше 60.

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Стоит отметить, что в регионе завершилась вакцинация против гриппа. Прививки сделали 60% людей в регионе.

Также жителей Саратовской области предупреждают, что в январе будет традиционный рост заболеваемости гриппом. Поэтому председатель правительства области Роман Бусаргин поставил задачу подготовить поликлиники к возможному всплеску заболеваемости

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