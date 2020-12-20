Четыре женщины и мужчина умерли из-за коронавируса в Саратовской области

В Саратовской области за сутки от коронавируса умерли пять человек.

В Минздраве региона рассказали «КП-Саратов», что всем скончавшимся от 65 до 72 лет. Это четыре женщины и мужчина.

Так, 65-летний мужчина страдал ишемической болезнью сердца, как и 72-летняя женщина, а 65-летняя пациентка — хроническим нефритом.

Умерла 68-летняя зараженная коронавирусом с сахарным диабетом второго типа и недостаточностью кровообращения.

Также скончалась 72-летняя женщина с циррозом печени и острым инфарктом миокарда.

Всего в регионе насчитывается 351 жертва COVID-19.

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