За сутки в Саратовской области выявили 260 зараженных коронавирусом

В Саратовской области на сегодняшнее утро, 20 декабря, выявили 260 новых случаев коронавируса.

Всего в регионе зарегистрировано 32 090 заражений и 27 724 случая выздоровления от COVID-19. За сутки вылечились 268 пациентов.

Больше всего людей заболело в Саратове — 99, Энгельсском районе — 32 и Балаковском — 24.

Из 260 зараженных у 191 появилась пневмония, у 61 коронавирус протекает с признаками ОРВИ, у восьми — бессимптомно.

Также за сутки заразились 32 ребенка до 14 лет, двое в возрасте 15-17 и 77 человек старше 60 лет.

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