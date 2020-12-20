В Саратовской области завершена вакцинация

В Саратовской области полностью выполнено задание по вакцинации от гриппа.
Как сообщил в своем Instagram председатель правительства Роман Бусаргин, прививки сделали 60% жителей.
- Наши медучреждения работали с большой нагрузкой, но справились с задачей в установленный срок, — заявил он.
В то же время он отметил, что в январе традиционно отмечается рост заболеваемости гриппом.
- Медучреждениям поставлена задача подготовить поликлиническое звено к возможному всплеску заболеваемости, — сказал Роман Бусаргин.
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