В Саратовской области завершена вакцинация

В Саратовской области полностью выполнено задание по вакцинации от гриппа.

Как сообщил в своем Instagram председатель правительства Роман Бусаргин, прививки сделали 60% жителей.

- Наши медучреждения работали с большой нагрузкой, но справились с задачей в установленный срок, — заявил он.

В то же время он отметил, что в январе традиционно отмечается рост заболеваемости гриппом.

- Медучреждениям поставлена задача подготовить поликлиническое звено к возможному всплеску заболеваемости, — сказал Роман Бусаргин.

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