Бродячая собака напала на ребенка в Саратове

Собака искусала ребенка в Саратове Фото: Екатерина Семенова

В Комсомольском поселке Саратова бродячая собака укусила ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, такая информация появилась в СМИ и сейчас следователи начали проверку.

По предварительным данным, пострадавший был доставлен в больницу, ему оказана медицинская помощь.

- Следственный орган дополнительно информирует жителей города Саратова и области! Лиц, пострадавших от нападения бездомных животных, просим сообщить о данных фактах в следственное управление. В частности, это можно сделать в ходе личного приема руководителя следственного управления Анатолия Говорунова, ближайший из которых состоится 25 ноября 2020 года в 15 часов 00 минут. Обратиться к руководителю можно, в том числе, дистанционно, по телефону. Запись на прием осуществляется в рабочие дни с 09 до 13 часов и с 14 до 18 часов по телефону 8 (845-2) 28-38-46, — сообщили в ведомстве.

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