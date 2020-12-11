Проблему бродячих собак в Саратове повесили на муниципальные власти

Валерий Радаев резко раскритиковал проводимую работу в муниципалитетах по проблеме бродячих собак как нерезультативную.

- Вопрос социально значимый, напрямую влияет на здоровье и безопасность людей. В муниципалитетах нужно выработать эффективный алгоритм действий. Средства выделяются. Создавайте специализированные организации, - высказался Радаев.

Он поручил профильным руководителям на следующей неделе доложить о планируемых в этом направлении мероприятиях с указанием ответственных лиц.

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