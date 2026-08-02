Атака БПЛА: Восстановление поврежденных домов начнется в кратчайшие сроки

Фото: Правительство Саратовской области

В Саратове произошел инцидент с атакой беспилотников, в результате которого получили ранения несколько человек, проживающих в многоэтажном жилом здании. Согласно сообщению губернатора Романа Бусаргина, медицинские работники оказывают всем пострадавшим должную помощь.

На месте происшествия задействованы все экстренные службы. Были созданы два оперативных штаба, а также организован процесс приема обращений граждан за материальной поддержкой. Городской администрации поручено поддерживать постоянный контакт с жильцами круглосуточно и обеспечить безопасность района.

Восстановительные мероприятия планируется начать как можно скорее, для чего будут выделены требуемые финансовые ресурсы. С жильцами проведена беседа, в ходе которой их проинформировали о скором начале специалистами обследования несущих конструкций дома. На период проведения этих работ гражданам будут предложены временные места для проживания.

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