В результате атаки дронов в Саратове и Энгельсе погибли два человека Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 2 августа два города Саратовской области подверглись атаке дронов. БПЛА били по гражданским объектам в Саратове и Энгельсе. Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, в результате налета есть погибшие. Рассказываем, что известно об атаке БПЛА в Саратове и Энгельсе 2 августа 2026 года.

Что известно об атаке БПЛА в Саратове и Энгельсе 2 августа 2026 года

Атака БПЛА в Саратове и Энгельсе началась ночью. В четвертом часу утра губернатор Роман Бусаргин опубликовал предупреждение от Министерства обороны об угрозе БПЛА.

- Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность, - сообщил глава региона.

Через два часа стало известно, что дроны атаковали гражданские объекты.

- В результате атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе. На месте работают все оперативные службы. Предварительно есть пострадавшие, - прокомментировал Бусаргин.

Как оказалось, в Энгельсе дрон повредил многоэтажный дом:

- В результате атаки БПЛА в Энгельсе повреждение получил многоквартирный дом. Погибли два человека. Семье будет оказана вся необходимая помощь.

Фото: пресс-служба губернатора

Последствия атаки БПЛА в Саратове и Энгельсе 2 августа 2026 года

Уже в седьмом часу утра появились уточнения - в результате атаки вражеских БПЛА по гражданским объектам погибли два человека.

- Слова соболезнования родным и близким. Им будет оказана вся необходимая помощь, - сказал глава региона.

Для жителей организовали места временного размещения, там они смогут находиться пока специалисты обследуют конструкции здания.

- Параллельно начнет работать комиссия по оценке ущерба, и будет организована охрана территории. Соответствующие поручения даны главе района, - заявил Роман Бусаргин.

Оперативному штабу также дано поручение открыть горячую линию, куда жители смогут обращаться по всем вопросам. Специалисты будут работать на месте до полной ликвидации последствий атаки и оказывать жителям всю необходимую помощь.

Фото: пресс-служба губернатора

Как сообщает Росавиация, 2 августа 2026 года в аэропорту Саратова были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

По данным Минобороны, только за ночь 2 августы силами ПВО были уничтожены 635 украинских БПЛА над регионами России, в том числе над Воронежской, Саратовской, Тульской и Московской областями.