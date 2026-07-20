МЧС проверит ТЦ «Лидер» в Энгельсе после материала «КП» в Саратове

ГУ МЧС России поручило саратовским коллегам провести внеплановую проверку крупнейшего торгово-развлекательного центра Энгельса — ТЦ «Лидер». Поводом послужил предыдущий материал вышедший в «Комсомольской правде в Саратове» «Опасный "Лидер"». Именно после этой публикации федеральное ведомство потребовало разобраться в ситуации на месте.

В своём расследовании мы писали, что ТЦ «Лидер» был построен в бывших цехах завода «Химволокно», помещения которых изначально не предназначены для массового скопления людей. Кроме того, буквально через стену от детских аттракционов и кафе продолжает работать пожароопасное химическое производство — с общей кровлей и фасадом из горючих материалов. Мы также выяснили, что в администрации Энгельсского района, минстрое и Росреестре отсутствуют документы, подтверждающие законность реконструкции здания. Ранее прокуратура уже фиксировала нарушения, однако никаких реальных мер за этим не последовало.

Теперь проверку поручено провести лично замначальника регионального ГУ МЧС Юрию Боткину. Надеемся, что на этот раз наши материалы не останутся без внимания, а безопасность десятков тысяч посетителей ТЦ «Лидер» наконец будет обеспечена.