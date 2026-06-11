Расследование КП: Опасный «Лидер»

Фасад ТЦ «Лидер» делали, судя по всему, из дешевых и пожароопасных материалов

Знакомая из Энгельса как-то поделилась: «На выходных ходили с сыном в ТЦ «Лидер» на Химиков. Все-таки здорово там. Народу много, детям весело… Читала где-то, что там с пожарной безопасностью вроде плохо. А нам на самом деле очень понравилось»… Казалось бы, логики никакой (опасно далеко не всегда некрасиво или скучно – чаще даже наоборот). Но с другой стороны - чем не тема для журналистского расследования. Особенно если учесть, что в свое время о подводных камнях этого «Лидера» действительно писали и говорили много, а потом о них как-то сразу забыли. Сам же «Лидер» за это время, как видим, стал еще популярнее. Разве не странно? И, кстати, нерадостные результаты этого расследования удивили даже нас самих. Похоже, вообще всё, что имеет к этому «Лидеру» отношение, с самого начала было одним большим нарушением с совершенно непредсказуемыми последствиями. Но давайте по порядку.

Верхнее фото – 2014г, нижнее -2015 г. Пустырь между цехами был застроен

И про «Зимнюю вишню» уже забыли?

В 2019 году, после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, где погибло 60 человек, инициативная группа жителей Энгельса обратилась к тогдашнему генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой – даже требованием – организовать проверку пожарной безопасности в торгово-офисном комплексе «Лидер» (Энгельс, Химиков, 1) и приостановить его деятельность хотя бы на время этой проверки. Авторы обращения утверждали, что нарушения в «Лидере» якобы видны даже невооруженным глазом, но их, несмотря ни на что, почему-то не устраняют. Да и вообще, как заявлялось, расположен «Лидер» в бывших заводских цехах, якобы изначально не рассчитанных на массовое пребывание там людей. Данных о том, что работа этого одного из крупнейших в Энгельсе торговых центров потом действительно была приостановлена, в открытых источниках обнаружить не удалось. Хотя, если верить СМИ, позже прокуратура Энгельса нарушения пожарной безопасности в «Лидере» фактически подтвердила. Складывается впечатление, что до недавнего времени просто кто-то упорно не давал развить эту тему до логичного финала.

Неужели дело лишь в том, что ТЦ (так всё-таки привычнее, чем ТОК) «Лидер» связывали и связывают с именем Станислава Невейницына, бывшего зятя экс-губернатора Дмитрия Аяцкова, бывшего же топ-менеджера «Саратовэнерго» и «Промсельхозбанка», а ныне – «простого», как говорят, бизнесмена-миллиардера с бизнес-активами не только в Саратовской области, но и в Москве?

Верхнее фото – 2014г, нижнее -2015 г. Пустырь между цехами был застроен

«Никакого проекта никогда не было», или Весёлые соседи замечательного ТЦ

Хотя масштабы в Энгельсе, конечно, впечатляют. «Стройландия», «Галамарт», ДНС, «Офисмаг», до недавнего времени – еще и «Эльдорадо»… На сайте торгового центра утверждается, что через его торговую галерею ежедневно проходит по 10 тысяч посетителей, а расположенный там семейный активити-парк - самый крупный в регионе. И, будем точными: на самом деле расположено это всё не просто в заводских корпусах, а в бывших цехах когда-то крупнейшего в стране химического предприятия под названием «Химволокно». Вопрос каким способом цеха, как и многое другое, оказались в руках Невейницына, оставим пока за кадром. Сейчас для нас гораздо интереснее другое. Из открытых источников следует, что по тому же адресу, что и у «Лидера» (Химиков, 1) спокойно продолжает работать ЗАО «ПОШ-Химволокно» (производство термовойлока, геосинтетики для строительства и т.д.). Вдумайтесь - буквально через стенку от детских аттракционов, магазинов и кафе функционирует химическое производство. Ещё и пожароопасное - несколько лет назад там уже горело полиэфирное волокно. Площадь возгорания, по некоторым оценкам, превысила 2 тыс. кв метров. Часть кровли обрушилась и только по счастливой случайности обошлось без серьезно пострадавших… А уже после пожара кто-то наверху, получается, разрешил «втиснуть» туда же еще и крупный торговый центр с детским развлекательным комплексом. У которых, если что, даже фасад, вероятнее всего, из горючих (зато дешевых) материалов и даже кровля - тоже сгораемая! - с этим химическим производством общая! Разве не абсурд и не преступная халатность? И почему на это еще в самом начале никто не обратил внимания и не вмешался?

И вот тут как раз начинается самое интересное. Читатели «КП» наверняка в курсе в чем разница между капитальным ремонтом и текущим. А вот чем отличается капремонт от реконструкции? Если коротко, в первом случае основные технико-экономические показатели здания (помещения) остаются неизменными, а во втором – изменяются. Другими словами, даже если речь идет о простой перепланировке, затрагивающей несущие стены, или тем более пристройке дополнительных помещений и изменении назначения здания (например, с промышленного на торгово-офисное, да), то, по всем строительным нормам – это реконструкция. Которая, как оговаривает Градостроительный кодекс РФ (и, собственно, сам здравый смысл) требует оформления соответствующего разрешения, наличия положительного заключения государственной экспертизы на всю проектную документацию и т.д. И это правильно – ну никак не должны такие объекты капитального строительства создаваться и строиться так, как Бог на душу положит.

А теперь, что называется, из первых уст. «ТЦ «Лидер» на Химиков, 1 открылся в 2015 году. Если сравнить на онлайн-ресурсах спутниковые фото за 2014 и, например, 2016 год, то заметно, что одной из части сегодняшнего торгового центра там сначала нет, а потом она появляется. Возникают вентиляционные установки, кровля и так далее. Вместо старого мы строили новое. При этом никакого проекта реконструкции у нас, по сути, не было. Собственник (формально владельцем ТЦ «Лидер» является связанная с Невейницыным компания «Олеонафта». – «ОМ».) сам привел людей – архитектора, подрядчиков; сам давал указание, где и как сносить, что и как строить», – рассказывает «КП-Саратов» бывший бизнес-партнер Невейницына Владимир Ковыряев, экс-гендиректор «Энгельсской промышленной компании», выступавшей на строительстве «Лидера» генподрядчиком. - «Почему нельзя было оформить всё как положено по закону? Наверное, потому, что это слишком долго, а строить от нас требовалось максимально быстро. Сам по себе проект реконструкции готовится, насколько я в курсе, где-то в течение года. Еще несколько месяцев требуется на государственную экспертизу. И только после этого администрация района должна рассмотреть вопрос о выдаче разрешения на реконструкцию. А тут собственник требовал все сделать максимально оперативно: если не ошибаюсь, там уже была договоренность с «Лентой» и нужно было ее запустить как можно скорее».

Сложно даже что-то здесь комментировать – да и надо ли? В подобных ситуациях возникает, как правило, всего один вопрос: откуда у всех этих людей такое чувство безнаказанности?

Наши старые знакомые и мошенничество с «Ростехом»

Или у тех, кто должен был подписывать и выдавать разрешения по «Лидеру», все-таки другая версия? До января 2023 года указанные полномочия возлагались на муниципалитет. Судя по данным из открытых источников, в 2015 году главой Энгельсского района был Дмитрий Лобанов (позже обвинялся в коррупционных преступлениях, в 2020 году был признан виновным в получении взятки, получил 8 лет колонии, в августе 2025 года якобы пропал без вести в зоне СВО), а администрацию района возглавлял Андрей Куликов (в 2019 году был признан виновным в превышении должностных полномочий при распоряжении земельными участками).

«Администрация Энгельсского муниципального района в отношении территории с местоположением: Саратовская область, г. Энгельс, проспект Химиков, 1, ТЦ «Лидер», градостроительный план, разрешение на реконструкцию, разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдавала», - признается спустя десять лет первый замглавы администрации Энгельсского района Евгений Шпольский и предлагает обратиться в региональное министерство строительства и ЖКХ, которые выполняет эти полномочия сегодня. Но, увы. «В период с 01.01.2023 и по настоящий момент управлением по выдаче разрешительной документации министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области разрешение на реконструкцию промышленных зданий под торговый центр не выдавалось. Иной информацией министерство строительства и ЖКХ Саратовской области не располагает», - говорится в документе, подписанном министром Михаилом Бутылкиным.

Попробуем зайти с другой стороны. Если проектная документация, действительно, проходила экспертизу (уже даже не важно - государственную или нет), то это должно было быть отражено в базе данных Росреестра. Однако там тоже корреспонденту «КП-Саратов» помочь не смогли: заявление о государственном кадастровом учете изменений с приложением технического плана, подготовленного на основании разрешения на строительство в связи с реконструкцией указанного здания в орган регистрации прав не поступало (видимо, и не могло поступить, поскольку разрешения и не существовало в природе) - соответственно сведения об изменениях основных характеристик здания в ЕГРН не вносились. Копии всех ответов имеются в распоряжении редакции.

Верится с трудом, но, похоже, Ковыряев не обманывал: действительно, взяли и построили ТЦ «Лидер», как захотели и из чего захотели, ничего не оформляя. О каком тогда соблюдении пожарной, да и любой другой безопасности там можно говорить?! А невольными заложниками этой ситуации оказываются десятки тысяч его посетителей, которым там очень нравится (см. выше): «Народу много, детям весело…». Единственное, что успокаивает: в конце 2025 года депутаты Саратовской областной думы публично призвали вернуть в госсобственность здание бывшего ДК «Рубин» в Саратове, где после того, как оно оказалось у того же Станислава Невейницына, был тоже открыт торговый центр (и – вот так совпадение! - тоже в свое время нашли нарушения пожарной безопасности). Так что теперь очередь должна дойти и до «Лидера». Главное, чтобы не оказалось совсем поздно.

К слову, в качестве подрядчиков при строительстве «Лидера», по данным «КП-Саратов», выступали компании, связанные с еще одной любопытной персоной: бывшим депутатом Саратовской гордумы Алексеем Полянским, о котором большинство давно наверняка успело забыть. В 2018 году Полянский был признан виновным в нанесении побоев дачнику в поселке Сосенки в Волжском районе (уголовное дело возбуждать тогда не стали, и депутат отделался административным штрафом), а в 2019 году его задержали в Пензе уже по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере (в деле также фигурировало одно из предприятий оборонно-промышленной госкорпорации «Ростех»). Словом, в этой истории куда ни копни – наткнешься на что-то сомнительное и спорное. Главное, чтобы желание «копнуть» у кого положено опять вдруг никуда не пропало.

Просим рассматривать данную публикацию как официальное обращение в прокуратуру Саратовской области, ТУ Росимущества и во все заинтересованные контрольные и надзорные органы.

«КП-Саратов» продолжает следить за развитием ситуации.