Глава саратовского минздрава рассказал о тяжелом состоянии упавших с высоты детей

архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Саратовского минздрава Олег Костин сообщил о состоянии двух детей, пострадавших на неделе от падения с высоты.

Напомним, 16 марта в Заводском районе Саратова из окна четвертого этажа упала 3-летняя девочка. На следующий день, 17 марта, в трехметровый погреб в Энгельсском районе упал 6-летний мальчик.

Как рассказал Костин, сейчас оба ребенка доставлены в реанимацию областной детской клинической больницы. Девочка находится в состоянии крайней степени тяжести, она подключена к аппарату ИВЛ.

- Проводится нейрореанимация — комплекс мероприятий, направленных на сохранение пострадавшей центральной нервной системы. За последним сутки стабилизировали обменные процессы в организме, гемодинамический профиль, - сообщил руководитель минздрава.

Мальчик, упавший вечером 16 марта в погреб дома в Приволжском, находится в очень тяжелом состоянии. По словам Костина, шестилетнему пациенту также проводят нейрореанимацию, жизненно важные функции организма стабилизированы усилиями работы медиков.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.