В Заводском районе маленькая девочка выпала из окна четвертого этажа

ЧП в Саратове

В Заводском районе Саратова трехлетняя девочка выпала из окна. Сегодня, 16 марта, об этом сообщили в СУ СК по Саратовской области.

Инцидент произошел в одном из домов, расположенных на улице Заречной. В больницу была госпитализирована трехлетняя девочка. По предварительной версии, она упала из окна с четвертого этажа, когда взрослые ненадолго отошли.

Сейчас идет установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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