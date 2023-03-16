В Заводском районе маленькая девочка выпала из окна четвертого этажа

ЧП в Саратове
В Заводском районе Саратова трехлетняя девочка выпала из окна. Сегодня, 16 марта, об этом сообщили в СУ СК по Саратовской области.
Инцидент произошел в одном из домов, расположенных на улице Заречной. В больницу была госпитализирована трехлетняя девочка. По предварительной версии, она упала из окна с четвертого этажа, когда взрослые ненадолго отошли.
Сейчас идет установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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